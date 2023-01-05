«Челси» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ 5 января

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Челси» — «Ман Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.22.



«Поговорим о матче «Челси» — «Манчестер Сити». «Челси» продолжает выглядеть невзрачно. В матче с «Ноттингем Форест» победить не смогли, причём была вероятность и поражения. С 8 октября у синих всего одна победа и лишь над «Борнмутом». Недостаточно активно команда действует впереди. Рассчитывают лишь на усилия одного Рахима Стерлинга. У своих ворот также не всё слава богу. Вот такие вот слабые соперники создают остроту и портят жизнь «Челси».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сейчас не видно, каким образом Поттер может в одночасье изменить и наладить игру. Может быть, что-то поменяется в январе после некоторых приобретений. Но сейчас глобальными изменениями не пахнет.



«Манчестер Сити» потерял очки в прошлом туре. Не думаю, что проблемы там глобальные. Это всего лишь стечение обстоятельств. В целом команда двигается прилично, создаёт моменты, в защите играет хорошо. Просто надо разогнаться и войти в игру. Ещё не совсем в форме Альварес, Фоден. Скорее всего, в ближайшие пару недель «Манчестер Сити» выйдет на должный уровень и попытается угнаться за «Арсеналом».



Фаворит в этой игре очевиден — «Манчестер Сити». Думаю, что команда Гвардиолы должна выигрывать в этом матче. Долго я бы не думал и выбрал бы два варианта. Первый — победа «Манчестер Сити» с форой (-1). Также взял бы победу гостей при тотале больше 1.5 мяча», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 7.00.



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