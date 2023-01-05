«Челси» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн матч АПЛ бесплатно, прямая трансляция

5 января в матче 19-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 мск. На территории России эту игру не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Пепа Гвардиолы. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.66. Шансы хозяев оценили коэффициентом 5.50, а ничья идёт за 4.10.
По мнению аналитиков, матч «Челси» — «Манчестер Сити» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.81, а ТМ 2.5 идёт за 2.07. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.82, а обратный исход идёт за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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