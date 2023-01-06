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«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — СКА.

Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 2.81.

«В предыдущем туре соперники одержали победы. Но если «Салавату» пришлось переламывать об колено «Локомотив», то СКА отдохнул душой в Челябинске, наваляв «трактористам» гору шайб «выше сельсовета» и лишь одну не добросав до двузначного показателя. Слёзы Ротенберга о том, что его команда наполовину состоит из игроков ВХЛ, никого не ввели в заблуждение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Салават» продолжает улучшать статистику домашних матчей и ухудшать – гостевых, выправляя ещё совсем недавно очень кривую статистику в этом отношении. Но есть все предпосылки к тому, что улучшить и на этот раз не получится – слишком уж питерцы хороши. А ещё они схватили, как в таких случаях говорят, «Фортуну за задницу», что было особо заметно в Челябинске, где в хозяйские ворота летело всё и ещё чуть-чуть.

«Салават», конечно, будет играть от обороны, поскольку играть первым номером против нынешнего СКА – лучше сразу застрелиться, ибо это будет менее болезненно. Значит, на большое количество заброшенных шайб рассчитывать не следует и тотал вряд ли достигнет 7.5. А по итогам достаточно упорного противостояния СКА всё равно наберёт два гостевых очка, подпортив уфимцам только-только исправленную домашнюю статистику», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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