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«Металлург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Металлург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.86.

«Обе команды начали 2023-й с минимальных поражений на выезде. И удивили непривычной расслабленностью. У «Магнитки» детские ошибки в обороне, у «Локомотива» многовато удалений. Ждём весёлого хоккея и от очной встречи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворит встречи – всё-таки «Металлург», за счёт преимущества своего льда. Да и команды Игоря Никитина всегда выглядят тяжеловато после Нового года. Cпрогнозирую победу хозяев, но без большого преимущества в счёте. Более надёжная ставка тотал больше 4.5», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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