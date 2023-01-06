«Металлург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.86.
«Обе команды начали 2023-й с минимальных поражений на выезде. И удивили непривычной расслабленностью. У «Магнитки» детские ошибки в обороне, у «Локомотива» многовато удалений. Ждём весёлого хоккея и от очной встречи.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Фаворит встречи – всё-таки «Металлург», за счёт преимущества своего льда. Да и команды Игоря Никитина всегда выглядят тяжеловато после Нового года. Cпрогнозирую победу хозяев, но без большого преимущества в счёте. Более надёжная ставка тотал больше 4.5», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 9.34.
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