«Салават Юлаев» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – СКА.
Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 4.60.
«Нас ждёт результативный матч. Оборона хозяев не блещет надёжностью, в первом после Нового года матче они позволили «Локомотиву» создать много опасных моментов. Ярославцы забили всего один гол по собственной вине, так как не попадали даже в пустые ворота.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Ну а СКА в Челябинске и вовсе продемонстрировал рекордную результативность. Календарный 2022-й команда Ротенберга закончила плохо, но во время мини-паузы были и работа над ошибками, и психологическая «подкрутка» хозяев. Сильнейшая атака лиги забила девять «Трактору» и наверняка сыграет очень ярко и против «Салавата». Вижу питерцев фаворитом. Результативная победа гостей – самый вероятный исход. Победа СКА + тотал больше 5.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.34.
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СКА обновил рекорд результативности в нынешнем сезоне КХЛ.
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