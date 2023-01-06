«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.36.
«Третий раунд Кубка Англии. У команд прямо противоположное настроение. «Эвертон» в последних матчах сыграл только одну ничью, случайно вымучил её против «Манчестер Сити». Команда часто проигрывает, причём крупно. Болельщики требуют отправить в отставку всё руководство и тренера Лэмпарда. «Манчестер Юнайтед» после ЧМ играет очень уверенно, побеждает во всех матчах и не пропускает вообще. Безусловно, перед «МЮ» стоит задача победы в Кубке Англии. Есть большой состав, есть место для ротации.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Если для «Эвертона» такие частые игры очень тяжелы, то у «Манчестера» обойма большая. И даже если проводить ротацию, это не сильно скажется на игре команды.
У «Юнайтед» в этом матче не будет никаких проблем. Беру Ф1 (-1.5)», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.34.
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