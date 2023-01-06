Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.36.

«Третий раунд Кубка Англии. У команд прямо противоположное настроение. «Эвертон» в последних матчах сыграл только одну ничью, случайно вымучил её против «Манчестер Сити». Команда часто проигрывает, причём крупно. Болельщики требуют отправить в отставку всё руководство и тренера Лэмпарда. «Манчестер Юнайтед» после ЧМ играет очень уверенно, побеждает во всех матчах и не пропускает вообще. Безусловно, перед «МЮ» стоит задача победы в Кубке Англии. Есть большой состав, есть место для ротации.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если для «Эвертона» такие частые игры очень тяжелы, то у «Манчестера» обойма большая. И даже если проводить ротацию, это не сильно скажется на игре команды.

У «Юнайтед» в этом матче не будет никаких проблем. Беру Ф1 (-1.5)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

Экс-менеджер «Зенита»: в Европе все знают Дзюбу.

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Таварешу.

«Бавария» объявила о подписании контракта с Блиндом.

«МЮ» — «Эвертон». Эрик тен Хаг хочет отставки Лэмпарда «МЮ» — «Эвертон». Эрик тен Хаг хочет отставки Лэмпарда
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023