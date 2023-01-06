«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Ивана Млечного на игру 3-го раунда Кубка Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч третьего раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и ТБ 2.5 за 2.17.



«В третьем раунде Кубка Англии сыграют между собой два представителя элитного дивизиона – «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Эвертон». Манкунианцы после паузы на ЧМ сыграли четыре игры и все выиграли. Притом стоит отметить, что во всех матчах не пропустили ни одного гола. Последнюю встречу проводили несколько дней назад в рамках АПЛ с «Борнмутом» и выиграли с крупным счётом 3:0. Хорошую форму и результативность показывает Рашфорд. Да и в целом команда после паузы смотрится добротно. Хотя не было прям суперсерьёзных соперников, но всё же. Прежний «МЮ» мог проиграть абсолютно кому угодно. Нельзя не сказать про уход Криштиану, всё-таки ходили разные слухи о его взаимоотношениях как с тренером, так и с игроками. Может быть, португалец и вправду вносил некий разлад? Поживём – увидим. В прошлом розыгрыше Кубка Англии «красные дьяволы» остановились на стадии 1/16, уступив скромному «Мидлсбро» у себя дома. В этом сезоне было бы неплохо взять какой-нибудь трофей. И если в Премьер-лиге это сделать будет очень сложно, то бороться за победу в Кубке вполне возможно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Эвертон» в этом сезоне смотрится плачевно. В чемпионате располагаются на третьем месте с конца (18-е). Забили очень мало – всего 14 голов. Вылетели в Кубке английской лиги от «Борнмута» на стадии 1/16 финала. В целом в этом сезоне «ириски» будут бороться за выживание, и их перспективы крайне туманны. Хотя впереди ещё добрая половина чемпионата, но за те сыгранные 18 игр в АПЛ проблесков или намёка на реабилитацию не наблюдалось. Сказался, конечно, уход бразильца Ришарлисона. После возобновления клубного сезона провели три игры – два поражения и одна ничья, зато с кем – с самим «Манчестер Сити». Ложка дёгтя, как говорится. Самую последнюю встречу проводили против «Брайтона» у себя дома и проиграли 1:4.



В последних десяти очных встречах «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре, столько же было зафиксировано ничейных результатов, и две встречи выиграли футболисты «Эвертона». В последний раз между собой встречались в начале октября 2022 года, тогда сильнее оказались манкунианцы — 2:1. В этой встрече явным фаворитом как на бумаге, так и на деле являются футболисты из Манчестера. Всё-таки плачевные результаты в этом сезоне, и отсутствие хоть какой-либо мало-мальской игры не даёт повода надеяться на положительный результат для футболистов «Эвертона». Я думаю, что в матче будет пробит верховой тотал и при этом «МЮ» добьётся победы. Всё-таки «красные дьяволы» забивают в последнее время много, а «ириски» достаточно много пропускают», — сказал Млечный.



Экспресс с коэффициентом 9.34.



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