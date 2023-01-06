«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «МЮ» — «Эвертон».
Ставка: победа «МЮ» и обе забьют за 3.20.
«Матч с афишей, громкий. Фрэнк Лэмпард на грани увольнения, «Эвертон» рушится, хотя против «Сити» на «Этихаде» он недавно устоял.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Скорее всего, «МЮ» прибегнет к ротации состава, поэтому у «Эвертона» будут шансы забить. Думаю, что «Манчестер» выиграет, но пропустит.
У Лэмпарда, по сути, последний шанс остаться на тренерском кресле – если он выиграет этот кубковый матч, то от него на какое-то время отстанут. «Эвертон» забьёт, но «МЮ» всё равно выиграет и пройдёт дальше», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 9.34.
Экс-менеджер «Зенита»: в Европе все знают Дзюбу.
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Таварешу.
«Бавария» объявила о подписании контракта с Блиндом.
- 6 января 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 января 2023
-
20:33
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00