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«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка Англии

«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка Англии
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «МЮ» — «Эвертон».

Ставка: победа «МЮ» и обе забьют за 3.20.

«Матч с афишей, громкий. Фрэнк Лэмпард на грани увольнения, «Эвертон» рушится, хотя против «Сити» на «Этихаде» он недавно устоял.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Скорее всего, «МЮ» прибегнет к ротации состава, поэтому у «Эвертона» будут шансы забить. Думаю, что «Манчестер» выиграет, но пропустит.

У Лэмпарда, по сути, последний шанс остаться на тренерском кресле – если он выиграет этот кубковый матч, то от него на какое-то время отстанут. «Эвертон» забьёт, но «МЮ» всё равно выиграет и пройдёт дальше», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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