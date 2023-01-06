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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: смотреть онлайн матч Кубка Англии, прямая трансляция

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: смотреть онлайн матч Кубка Англии, прямая трансляция
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6 января в матче третьего раунда Кубка Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Начало встречи — в 23:00 мск. На территории России эту игру не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Эрика тен Хага. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.38. Шансы ливерпульцев оценили коэффициентом 8.90, а ничья идёт за 5.30.

По мнению аналитиков, матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.78, а ТМ 2.5 идёт за 2.10. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 2.06, а обратный исход идёт за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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