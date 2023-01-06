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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: когда матч Кубка Англии, во сколько начало, на кого ставить

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: когда матч Кубка Англии, во сколько начало, на кого ставить
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7 января в матче третьего раунда Кубка Англии сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало встречи — в 23:00 мск. На территории России эту игру не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Юргена Клоппа. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.35. Шансы гостей оценили коэффициентом 8.40, а ничья идёт за 5.70.

По мнению аналитиков, матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.57, а ТМ 2.5 идёт за 2.40. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.90, а обратный исход идёт также за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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