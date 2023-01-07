«МЮ» — «Эвертон»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В ночь с 6 на 7 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере прошёл матч третьего раунда Кубка Англии. Играли местный «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Антони: форвард «Манчестер Юнайтед» замкнул передачу Маркуса Рашфорда. На 14-й защитник Конор Коуди сравнял счёт.
На 52-й минуте всё тот же Коуди отправил мяч в собственные ворота, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 75-й минуте был отменён гол Доминика Калверта-Льюина из-за офсайда. На 90+7-й минуте Рашфорд реализовал пенальти.
«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.
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