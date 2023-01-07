Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Сибири» за 1.92.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новый год начался для «Динамо» очень хорошо – две победы в тяжёлых матчах. Клуб обыграл «Амур» со счётом 4:1. Матч с «Адмиралом» выдался чуть сложнее – 2:1. Примечательно, что обе победы были одержаны вопреки статистике, по которой у «Динамо» было меньше бросков, чем у соперников.

Эти результаты ценны тем, что минчане прервали серию из поражений в восьми встречах подряд, которые вытеснили «Динамо» из зоны плей-офф. Борьба за продолжение сезона продолжается.

«Сибирь» находится в неплохой форме, одержав четыре победы в пяти матчах. Две победы были одержаны после буллитов, а «Авангард» был обыгран со счётом 3:1. Примечательно, что во всех этих пяти встречах забрасывалось не более четырёх шайб.

У «Сибири» четвёртый подряд матч на своём льду, а «Динамо» утомлено длительными перелётами. Рекомендуем поставить на победу хозяев в основное время. «Сибирь» обыгрывала минчан дома в четырёх из пяти предыдущих матчей за 60 минут.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

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