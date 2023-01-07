Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Сибири» за 1.92.
Новый год начался для «Динамо» очень хорошо – две победы в тяжёлых матчах. Клуб обыграл «Амур» со счётом 4:1. Матч с «Адмиралом» выдался чуть сложнее – 2:1. Примечательно, что обе победы были одержаны вопреки статистике, по которой у «Динамо» было меньше бросков, чем у соперников.
Эти результаты ценны тем, что минчане прервали серию из поражений в восьми встречах подряд, которые вытеснили «Динамо» из зоны плей-офф. Борьба за продолжение сезона продолжается.
«Сибирь» находится в неплохой форме, одержав четыре победы в пяти матчах. Две победы были одержаны после буллитов, а «Авангард» был обыгран со счётом 3:1. Примечательно, что во всех этих пяти встречах забрасывалось не более четырёх шайб.
У «Сибири» четвёртый подряд матч на своём льду, а «Динамо» утомлено длительными перелётами. Рекомендуем поставить на победу хозяев в основное время. «Сибирь» обыгрывала минчан дома в четырёх из пяти предыдущих матчей за 60 минут.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 2.13.
Сборные России и Беларуси по хоккею не попали в составы групп МЧМ-2024.
Прогноз на матч «Монреаль» – «Сент-Луис» с коэффициентом 2.98.
- 7 января 2023
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
07:45
-
07:15
- 6 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 января 2023
-
20:33
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00