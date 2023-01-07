Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Ювентус» ведёт фантастическую победную серию, которая достигла отметки в семь матчей. Кроме того, защита «старой синьоры» не пропустила ни одного мяча за это время. Одна из ведущих ролей в команде принадлежит тренеру Аллегри. Он нашёл оптимальную тактическую схему, которая раскрывает сильные стороны практически каждого игрока из стартового состава. После 16 встреч в активе «Ювентуса» 34 очка и третье место в таблице.

«Удинезе» после отличного старта в попал в затяжной кризис. Команда не выигрывает на протяжении восьми матчей Серии А. Тем не менее запаса очков, которые подопечные Андреа Соттиля набрали, хватает, чтобы удерживать за собой восьмую строчку таблицы.

«Ювентус» вышел на максимальную мощность и без особого сопротивления убирает с дороги соперников. Всего семь мячей пропустили хозяева в чемпионате — забить им неимоверно сложно. В своём текущем состоянии «Удинезе» не в силах оказать достойное сопротивление фавориту. Рекомендуем изучить ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

Президент «Коринтианса» рассказал, что клуб предлагал контракт Роналду.

Прогноз на матч «Монца» — «Интер» с коэффициентом 2.50.

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с бразильским «Спорт Ресифи».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 6.30.