«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.84.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Ювентус» очень прагматично выступает в этом розыгрыше Серии А и солидно смотрится в обороне, не пропуская в семи последних турах. Да, качество игры туринцев в атаке не особо радует, но такая тактика приносит результат, что считается наиболее важным для клуба. Семь побед кряду подняли «старую синьору» в топ-3 таблицы, и у неё есть отличный шанс закрепиться в группе сильнейших, учитывая неважные выступления предстоящего соперника.

Что касается «Удинезе», то клуб несколько сдал ещё с приходом осени и неудачно вышел с каникул, продлив свою серию без побед до восьми матчей в чемпионате. У фриульцев появились сложности с креативом, да и остаться «сухими» практически никогда не удаётся, что может сыграть лишь на руку грозному противнику, набравшему хороший ход.

На мой взгляд, в этом матче не стоит ждать интриги. «Ювентус» находится в хорошем тонусе, очень собран в защите, практически ничего не позволяет соперникам у собственных ворот и всегда находит лазейку для разящего удара. Я считаю, что «Удинезе» не сможет отвечать на равных на всей дистанции матча и по итогу уступит, имея проблемные места во всех линиях.

Мой прогноз — победа «Ювентуса» за коэффициент 1.84».

Экспресс с коэффициентом 9.69.

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