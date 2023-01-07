«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.84.
«Ювентус» очень прагматично выступает в этом розыгрыше Серии А и солидно смотрится в обороне, не пропуская в семи последних турах. Да, качество игры туринцев в атаке не особо радует, но такая тактика приносит результат, что считается наиболее важным для клуба. Семь побед кряду подняли «старую синьору» в топ-3 таблицы, и у неё есть отличный шанс закрепиться в группе сильнейших, учитывая неважные выступления предстоящего соперника.
Что касается «Удинезе», то клуб несколько сдал ещё с приходом осени и неудачно вышел с каникул, продлив свою серию без побед до восьми матчей в чемпионате. У фриульцев появились сложности с креативом, да и остаться «сухими» практически никогда не удаётся, что может сыграть лишь на руку грозному противнику, набравшему хороший ход.
На мой взгляд, в этом матче не стоит ждать интриги. «Ювентус» находится в хорошем тонусе, очень собран в защите, практически ничего не позволяет соперникам у собственных ворот и всегда находит лазейку для разящего удара. Я считаю, что «Удинезе» не сможет отвечать на равных на всей дистанции матча и по итогу уступит, имея проблемные места во всех линиях.
Мой прогноз — победа «Ювентуса» за коэффициент 1.84».
Экспресс с коэффициентом 9.69.
Где покажут матч «Ювентус» — «Удинезе».
В «Коринтиансе» подтвердили переход защитника Ренана в «Зенит».
«Хетафе» готов продать Максимовича «Спартаку» за € 5,5 млн.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.
- 7 января 2023
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
07:45
-
07:15
- 6 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 января 2023
-
20:33
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30