Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Ливерпуль» штормит. Сразу после чемпионата мира казалось, что Юрген Клопп стабилизирует ситуацию. Команда хоть и уступила «Ман Сити» в Кубке лиги (2:3), но показывала неплохой футбол. Встреча с «Астон Виллой» (3:1) успокоила болельщиков, но следующие два матча были откровенно плохими. Команда показала футбол ужасного качества, а Дарвин Нуньес, который транжирил момент за моментом, став героем мемов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За победу в игре с «Лестером» (2:1) стоит благодарить защитника гостей Ваута Фаса, который дважды забил в свои ворота. Поражение во встрече с «Брентфордом» (1:3) вышло в высшей степени закономерным. К тому же «Ливерпуль» потерял из-за травмы своего лучшего игрока – защитника Вирджила ван Дейка.

«Вулверхэмптон» находится в зоне вылета АПЛ, но в последнее время показывает неплохой футбол. «Волки» одержали победы в трёх из шести последних официальных матчей.

У «Ливерпуля» хорошая статистика в матчах с «Вулверхэмптоном», когда дело касается чемпионата, но в Кубке Англии «волки» чаще владели преимуществом.



Лучше поставить на обмен голами «Ливерпуль» нестабилен, но обоюдоострые матчи становятся регулярными. Обе команды забивали в шести последних матчах «Ливерпуля», включая товарищеские. Если брать в расчёт только официальные встречи на внутренней арене, то мяч и в тех и в других воротах побывал в семи из восьми последних встреч с участием мерсисайдцев.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

Клопп сообщил, что ван Дейк пропустит несколько недель.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.

В «Коринтиансе» подтвердили переход защитника Ренана в «Зенит».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе» с коэффициентом 2.30.