«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.95.
«Ливерпуль» неплохо вышел с каникул и добыл две победы в чемпионате, что помогло улучшить расположение в таблице и подняло дух в коллективе. Однако крупное поражение от «Брентфорда» в предыдущей встрече явно раздосадовало футболистов и должно прибавить агрессии в кубковом матче. Красные вступают в борьбу за Кубок Англии с этого этапа и примут удобного «клиента», которого обыграли семь раз кряду в последних очных встречах.
Что касается «Вулверхэмптона», то здесь всё не так радужно и состав остался нестабильным после возвращения АПЛ. В трёх турах «волки» сыграли со всемозможными исходами и смогли обыграть лишь кризисный «Эвертон». В команде нет выраженных лидеров, она очень скромна в атаке и стала непозволительно много пропускать. Да, Кубок страны имеет немалое значение в Англии, но дела в чемпионате могут стать приоритетными для клуба.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать интриги и всё пройдёт предсказуемо. «Ливерпуль» считается явным фаворитом и вряд ли допустит осечку. Проигрыш в прошлом туре чемпионата лишь раззадорит красных, а «волки», вероятнее всего, пожертвуют турниром в угоду АПЛ, где дела идут совсем неважно. Я считаю, что гости крупно проиграют, имея сложности во всех линиях и значительно уступая в классе.
Мой прогноз — фора (-1.5) на «Ливерпуль» за коэффициент 1.95».
Экспресс с коэффициентом 9.69.
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