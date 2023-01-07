Эксперты оценили шансы Роналду закончить карьеру в Саудовской Аравии

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Роналду начинал сезон-2022/2023 в «МЮ», однако покинул клуб после резонансного интервью Пирсу Моргану.
Велика вероятность, что «Аль-Наср» станет последним местом работы Криштиану в карьере, после чего он объявит о завершении карьеры футболиста.
Эксперты оценили такую вероятность. Поставить на то, что Роналду завершит карьеру в «Аль-Насре», можно с коэффициентом 2.50. Ставки на то, что этого не произойдёт, принимаются за 1.47.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
Прогноз на матч «Монца» — «Интер» с коэффициентом 2.50.
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