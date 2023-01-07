Прогноз на матч Кубка Англии «Брентфорд» — «Вест Хэм»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Брентфорд» — «Вест Хэм».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брентфорд» очень мощно начал зимний отрезок: ни одного проходного соперника и семь очков в трёх матчах. Атака «пчёл» просто мощь, которой без разницы, кому забивать. По два гола «Тоттенхэму» и «Вест Хэму», три гола «Ливерпулю», и это без лучшего бомбардира. Из Кубка лиги «Брентфорд» позорно вылетел ещё осенью, повторять такой исход в Кубке Англии он явно не намерен.

«Вест Хэм» сейчас стоит на пороге перемен. Руководство летом хорошо вложилось в новичков, а результаты команды заметно ухудшились. Ещё чуть-чуть, и терпение лопнет, а Мойес отправится искать себе новую работу. При других раскладах он мог бы выставлять не сильнейший состав на Кубок, но сейчас Мойес себе такого позволить не может.

Команды неделю назад не смогли показать нам результативный матч, но сделали для этого всё и даже больше. В Кубке они могут позволить себе сыграть более раскованно, в особенности «Брентфорд», и тогда шансы пробить тотал больше 2.5 мяча у них будут очень велики.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

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Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.

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Прогноз на матч «Монца» — «Интер» с коэффициентом 2.50.