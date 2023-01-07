Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Вальядолид»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 16-го тура Примеры «Мальорка» — «Вальядолид».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.60.
«Мальорка» старается финишировать в первой десятке Примеры, чего ей не удавалось сделать с 2012 года. Шансы на это у хозяев действительно есть, причём хорошие. Мексиканский наставник Хавьер Агирре сделал акцент на железобетонную оборону, что помогает «островитянам» стабильно набирать очки.
«Вальядолид» менее стабилен в текущем сезоне. Гости уступили в трёх из последних четырёх матчей Примеры. В их активе 17 очков при катастрофической разнице забитых и пропущенных мячей 13:23. В позиционном нападении дела у подопечных Пачеты складываются совсем невесело. Они с большим трудом создают и реализуют опасные моменты у ворот соперника.
«Мальорка» и «Вальядолид» в текущем розыгрыше Примеры редко балуют забитыми мячами. Всего по 13 мячей они записали на свой счёт за 15 игр. В четырёх из пяти последних домашних матчей «Мальорка» забивала ровно один мяч. Рекомендуем изучить ставку тотал меньше 1.5 мяча за коэффициент 2.60.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
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