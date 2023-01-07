Эксперты назвали шансы Холанда забить 40 голов в сезоне-2022/2023 АПЛ

Эрлинг Холанд за четыре года поставил на уши всю Европу и заинтересовал все топ-клубы. Повезло «Манчестер Сити», куда он перешёл в межсезонье и с ходу начал сводить с ума болельщиков своей результативностью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За 16 матчей в текущем сезоне он забил 21 мяч. Норвежец очень близок к тому, чтобы установить новый рекорд в чемпионате Англии. Для этого ему необходимо забить больше 34 мячей. Поставить на то, что Холанд побьёт рекорд по голам в АПЛ, можно с коэффициентом 1.30.

Кроме того, эксперты оценили шансы Эрлинга замахнуться на отметку в 40 голов. Если Холанд забьёт в матчах чемпионата Англии 40 мячей в текущем сезоне, то сыграет коэффициент 2.50.

Также аналитики предлагают сделать ставку на то, что Холанд преодолеет отметку в 50 голов – этот исход оценён в 15.0.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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