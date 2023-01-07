«Ювентус» — «Удинезе»: по какому каналу покажут, трансляция матча, где смотреть онлайн

7 января состоится матч 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе». Начало – в 20:00 мск.
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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Удинезе» оценивается в 4.38. На ничью дают коэффициент 4.00.
Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Удинезе» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.
Экспресс с коэффициентом 9.77.
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