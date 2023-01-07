«Ювентус» — «Удинезе»: по какому каналу покажут, трансляция матча, где смотреть онлайн

7 января состоится матч 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе». Начало – в 20:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на Серию А.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Удинезе» оценивается в 4.38. На ничью дают коэффициент 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Удинезе» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

В «Коринтиансе» подтвердили переход защитника Ренана в «Зенит».

Прогноз на матч «Монца» — «Интер» с коэффициентом 2.50.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе» с коэффициентом 2.30.