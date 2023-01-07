Эксперты назвали шансы Конора Макгрегора провести бой в этом году

2022-й год не подарил ни одного боя с участием Конора Макгрегора. Последний раз ирландец проводил поединок с Дастином Порье летом 2021-го и потерпел поражение.
В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Эксперты оценили шансы Конора провести бой в UFC в 2023-м году коэффициентом 1.10. Если поединок с участием ирландца не состоится, то сыграет коэффициент 5.80.
Кроме того, эксперты назвали наиболее перспективные бои Макгрегора в наступившем году. По их мнению, он может провести поединок с Дастином Порье, Чарльзом Оливейрой или даже с Петром Яном.
В середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта ирландский боец занимал 14-е место в весе до 155 фунтов.
С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.
Экспресс с коэффициентом 9.77.
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