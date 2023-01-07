Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: дата боя, где покажут, кто фаворит

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.

Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.

Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.0.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

Туменов оценил перспективы Шары Буллета в UFC.

Хабиб Нурмагомедов может уйти из ММА.

Орловский рассказал, как подрался с прохожим в новогоднюю ночь в Лондоне.

Ислам Махачев рассказал, кто является его любимым бойцом ММА