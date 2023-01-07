«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе» в 17-м туре Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.38.

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«Ювентус» одержал очень важную для себя победу в последнем туре. Милик забил со штрафного в концовке встречи с «Кремонезе», туринцы победили – 1:0. И сейчас они находятся в тройке – всего в двух очках от «Милана». «Наполи» оторвался, но посмотрим, как он переживёт поражение от «Интера».

«Ювентусу» же нужно не сбавлять темп. «Удинезе» — очень колючая команда, находящаяся в середине таблицы. Уже немало сенсационных побед она одержала, но в основном у себя дома. Давно команда из Удине не побеждала в гостях, при этом она многовато пропускает на выезде (больше одного гола за игру).

Думаю, «Ювентус» сможет взять свои очки, болельщики должны помочь. Да и очень эмоциональной получилась победа в прошлом туре. Это добавит уверенности команде. Да и «Удинезе» удобен для «Юве». С 2015-го туринцы не отдавали очки «Удинезе» у себя дома, практически все победы в два мяча и больше. Так что ставлю на хозяев с форой (-1)».

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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