«Сибирь» — «Динамо» Минск: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч КХЛ, в котором встречались «Сибирь» и минское «Динамо».

Победу в упорном матче одержали хозяева, выиграв в овертайме со счётом 3:2.

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На седьмой минуте матча счёт открыл хоккеист хозяев Егор Аланов, отличившийся в большинстве. Минчанам удалось сравнять счёт на 23-й минуте усилиями Дмитрия Соколова. «Сибирь» снова вышла вперёд в начале третьего периода, когда Вячеслав Основин блестяще подставил клюшку под наброс.

«Динамо» удалось отыграться благодаря голу Романа Горбунова в меньшинстве. Отметим большое количество удалений у минчан. Победная шайба на счету Ильи Морозова, он отличился на 64-й минуте.

«Динамо» завершило сложный выезд по Сибири и Дальнему Востоку, набрав пять очков из шести возможных. 11 января минчане сыграют на своём льду с «Куньлунем». «Сибирь» 9 января на своей арене встретится с казанским «Ак Барсом».

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