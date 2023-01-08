Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Торино».
Ставка: победа «Торино» за 2.22.
«Салернитана» закончила первую часть сезона двумя поражениями и с него же начала вторую. Минимально уступить «Милану», хоть и на своём поле, вроде не зазорно, но по игре хозяева смотрелись откровенно слабо. В какой-то степени им повезло, что фаворит не использовал все свои моменты. Ну и, конечно, гениальная игра Гильермо Очоа, который дебютировал в Серии А.
«Торино» выступил ничуть не лучше, порадоваться у «быков» можно только за Миранчука, который забил очередной гол. В остальном домашняя ничья с худшей командой лиги – не тот результат, который считается хорошим.
«Быкам» повезло, что хозяева не в форме, при других раскладах «Салернитана» могла запросто отобрать у них очки. Да и сейчас игра явно не будет простой и односторонней. С такими дырами в обороне «Салернитану» не спасёт даже Очоа. Предлагаем поставить на победу «Торино» за 2.22.
Экспресс с коэффициентом 5.74.
Андрей Гордеев: я бы сработался с Дзюбой.
Кавазашвили: в «Зените» никогда не будет состава из воспитанников.
Каррера: могу вернуться в Россию ближайшим летом.
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