«Милан» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 1.90.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Милан» продолжает активно преследовать дерзкого лидера таблицы в лице «Наполи» и воспользовался осечкой конкурента в прошлом туре, сократив дистанцию до пяти очков. Команда смогла спокойно обыграть неуступчивую «Салернитану» на её поле и показала свои амбиции и текущую форму. «Россонери» явно собираются навязать конкуренцию за «скудетто» и будут чрезвычайно сильно мотивированы в домашней встрече с римлянами.

Что касается «Ромы», то здесь ситуация несколько хуже, хотя команда тоже выиграла после возвращения Серии А. Встреча с «Болоньей» для римлян выдалась непростой и они могли даже уступить, но сохранили победный счёт, забив в дебюте матча. В Милане «волков» ждёт горячий приём и зацепиться за очки там будет очень сложно, учитывая настрой и кондиции соперника.

На мой взгляд, в этой паре фаворитом по делу является принимающая сторона и шансов выиграть у миланцев значительно больше. «Россонери» добыли четыре победы кряду в родных стенах и в последние годы удачно выступают дома против «волков». Я считаю, что у римлян не хватит ресурсов и умения выстоять до финального свистка и они уступят по итогу.

Мой прогноз — победа «Милана» за коэффициент 1.90».

Экспресс с коэффициентом 5.74.

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