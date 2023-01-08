«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.76.
«Вы, конечно, будете смеяться, но, проиграв в восьмой раз подряд, «Автомобилист» лидерства в Восточной конференции так никому и не отдал. «Магнитка» наконец-то победила, но поскольку в Челябинске «Автомобилист» проиграл в серии послематчевых буллитов, то одно очко за это поражение ему всё-таки начислили. И этого вполне хватило, чтобы не пустить «Магнитку» в «царские палаты».
А вот «Авангард» предыдущий тур пропускал и, соответственно, не мог участвовать в лидерской гонке. Пауза пришлась весьма кстати, поскольку после семи шикарных побед «ястребы» уступили в Новосибирске, причём уступили так, что к их игре осталось много вопросов. Зато у тренерского штаба было достаточно времени для того, чтобы раздать всем сёстрам по серьгам, а кому-то даже вставить раскалённый стержень от земли до неба.
То есть мы имеем психологически прибитый «Автомобилист» (я не могу представить себе екатеринбуржцев весёлыми и пляшущими после восьми поражений подряд, какое место тут ни занимай) и психологически распалённый «Авангард», который отдыхал на сутки больше. И имеем предыдущий междусобойчик этих соперников, в котором «Авангард» порвал «Автомобилист» в Екатеринбурге со счётом 7:1.
Такого счёта в Омске я не жду. Думаю, будет что-то более скромное, с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. По итогам «Автомобилист» потерпит девятое поражение, а «ястребы» начнут новую победную серию. Я до сих пор не понимаю, как «Автомобилист» со своей нынешней игрой умудрился продуть восемь матчей подряд, но я прекрасно понимаю, как и почему «Авангард» до Новосибирска сумел семь раз выиграть. Думаю, выиграет и ещё один раз».
Экспресс с коэффициентом 5.74.
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Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист» с коэффициентом 3.01.
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