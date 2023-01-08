«Ман Сити» — «Челси»: во сколько начало матча Кубка Англии, кто фаворит, коэффициенты

8 января состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports UA.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «аристократов» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 5.74.

Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».

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Прогноз на матч «Ман Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.19.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.