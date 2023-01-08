Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист», который пройдёт в Омске.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.80.

Проиграв в минувшем матче с «Сибирью» со счётом 1:3, хоккеисты «Авангарда» завершили свою победную серию из семи встреч. В этом игровом отрезке блестяще проявили себя лидеры команды во главе с лучшим бомбардиром Ткачёвым. На счету этого скоростного нападающего уже 44 очка.

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Обрёл уверенность голкипер Василий Демченко. Он в одиночку вытащил несколько матчей, даже записал в актив сухарь. Два звена команды Михаила Кравца находятся в оптимальном состоянии. После удачной серии «ястребы» забрались на третью строчку Востока. Отставание от лидера составляет всего три очка.

«Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд. Это настоящий кризис, из которого пока нет выхода. Самое любопытное, что клуб из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Конкуренты никак не могут обойти гостей, поскольку «Металлург» допускает осечку за осечкой и только сократил дистанцию до минимума.

Весьма вероятно, что тренерский штаб под управлением Николая Заварухина перемудрил с нагрузками во время паузы. Хоккеисты потеряли скорость и выглядят тяжеловато на льду. После серии неудач игроки «Автомобилиста» потеряли уверенность в своих силах.

Атакующая линия хозяев в отличной форме, они смогут найти бреши в обороне «Автомобилиста». Отметим, что «ястребы» выиграли на домашней арене в четырёх последних очных встречах. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Авангарда» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 5.74.

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