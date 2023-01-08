«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч Примеры

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.65.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Ожидаю очень интересный и напряжённый матч. Команды уже провели по одной игре в после перерыва на чемпионат мира. Каталонцы потеряли очки, сыграв вничью в дерби с «Эспаньолом», а «Атлетико» добыл три очка в матче с «Эльче». У «Барселоны» не сыграет Роберт Левандовски. У «Атлетико» серьёзная мотивация, ведь команда вылетела из еврокубков, а теперь может сконцентрироваться на чемпионате.

Мадридцы умеют играть с топами. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. В 10 из 12 предыдущих матчах на поле «Атлетико» «Барселона» не проиграла. В недавних матчах Кубка Испании мадридцы легко прошли Овьедо, а «Барса» с трудом прошла клуб из третьего дивизиона. Странный матч на Кубок не может не сказаться на каталонцах. В 10 последних личных встречах у «Барсы» четыре победы, а у «Атлетико» — две победы.

У мадридцев серия из пяти побед подряд во всех турнирах. Однако у каталонцев серия из шести матчей без поражений. Я не жду много голов от этого матча. Зато напряжённая борьба вполне возможна. Поэтому ожидаю, что «Атлетико» здесь должен набрать очки».

Экспресс с коэффициентом 5.74.

Где покажут матч «Атлетико» — «Барселона».

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