«Металлург» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ, где смотреть онлайн бесплатно

8 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 14:30 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху хозяев. В букмекерских конторах можно поставить на победу магнитогорцев с коэффициентом 1.83, а шансы уфимцев оценены в 3.62. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.34, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.50.

Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.30.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.65.

Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.

Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда работает.