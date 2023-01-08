«Металлург» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ, где смотреть онлайн бесплатно

8 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 14:30 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху хозяев. В букмекерских конторах можно поставить на победу магнитогорцев с коэффициентом 1.83, а шансы уфимцев оценены в 3.62. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.34, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.50.
Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.30.
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.65.
Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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