«Милан» — «Рома»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Милан» — «Рома»

Ставка: обе забьют за 1.89.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Это будет 194-й матч между командами. 83 раза победил «Милан», 51 победа у «Ромы» и 59 матчей завершились вничью. Миланцы сократили отставание от лидирующего «Наполи», который впервые в сезоне Серии А проиграл.

Это дополнительный стимул для миланцев. Серия миланцев без поражений составляет четыре матча — три победы и ничья. Леау снова забил, в хорошей форме и другой бомбардир клуба — Оливье Жиру.

«Рома» дожала «Болонью» в предыдущем туре в вязкой игре. Римляне выжали важные три очка из того матча. Дибала вносит свой вклад в результаты команды, ведь он является лучшим бомбардиром состава.

Последние очные матчи получаются результативными с обеих сторон. Последние четыре личные встречи завершились разным исходом, но в каждом случае были забитые голы с обеих сторон. Обе команды забивали в 7 из 9 последних очных матчей в Серии А на поле миланцев. Поэтому и здесь ожидаю голы».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Где покажут матч «Милан» — «Рома».

Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».

Гус Хиддинк объяснил, почему не следит за российским футболом.

Канчельскис: не знаю. кто вообще придумал VAR.