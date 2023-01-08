Максим Лебедев сделал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.68.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Всё-таки комментаторы телеканала – большие профессионалы художественного слова. И когда они комментировали трансляцию из Нижнего Новгорода, где вконец обнаглевшее «Торпедо» закатывало красно-белых под лёд, неоднократно говорили: мол, вот бы «Спартаку» встретиться с нижегородцами до прихода нового тренера, когда красно-белые летали и побеждали.

То есть комментаторы невзначай намекали руководству «Спартака» — кого же те взяли главным тренером, что команда так быстро превратилась из красно-белой в нечто серо-мутное и совсем скоро встанет под вылет из зоны плей-офф?

Кстати, у «Локомотива» сейчас тоже далеко не всё хорошо, о чём лучше всего свидетельствует серия из трёх поражений подряд. Правда, все соперники в тех матчах были зубодробительными, и играли ярославцы на выезде. А тут будет всего лишь «Спартак» и дома – чувствуете разницу?

Прогнозирую, что хозяева спокойно и методично наберут два очка, причём сделают это в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.

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