«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Что-то я давненько не видел СКА встающим посреди второго периода. Думал, что при таком бюджете и скамейке такой длинн уже никогда и не увижу. В Уфе это случилось, и последние результаты клуба, а именно четыре поражения в шести последних матчах, стали куда более понятными.

Другое дело, что в наших нынешних реалиях, даже если всем игрокам СКА отрезать ноги, уж у сочинцев они обязаны выигрывать в следж-хоккее. А если последует короткая и злая команда, то сочинцы при этом будут забивать сами себе.

У СКА приличный очковый запас, подмётки никто не подпаливает, они могут позволить себе любые кадровые эксперименты — и вполне может случиться так, что отмашка сочинцам станет нести прямо противоположное значение: а покажите-ка, хлопцы, товар лицом!

Нет, я далёк от мысли, что свою серию из 18 поражений подряд южане остановят именно на СКА. Это будет несмываемый позор лично товарища Ротенберга и всего его тренерского штаба. Но вот попить кровушки у петербуржцев и даже увести игру за пределы основного времени сочинцы вполне могут. Правда, для этого должно сложиться множество пазлов, начиная с отвратительной игры армейского вратаря и заканчивая полной беззубостью клуба в атаке — но ведь может!

Эту вероятность я бы оценил процентов в 30, но поскольку оставшиеся 70% всё равно в два с лишним раза больше, то предположу достаточно весёлый в голевом исполнении матч (причём на обе стороны) с тоталом, превышающим 5.5 шайбы.

По итогам этого матча СКА, изрядно оттоптавшись на своей карме, всё-таки наберёт два очка любым способом. Причём не исключаю вариант, что способ этот будет изобретён уже после завершения основного времени матча».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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