«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.67.
«Спартак» на грани того, чтобы вылететь из зоны плей-офф, у команды ужасная серия – восемь поражений в девяти последних матчах. Сегодня взять очки у москвичей точно не получится. Раз уж они по делу проигрывают таким соперникам, как «Нефтехимик» и «Торпедо», в Ярославле шансов тем более нет.
К тому же у «Локомотива» три поражения подряд. Команда Никитина впервые после Нового года выступает перед своими зрителями, причин выложиться и, наконец-то, выиграть – очень много.
Звёздная атака хозяев в последних трёх матчах забила всего четыре шайбы, но против нестабильной обороны «Спартака» Шалунова и Ко наконец-то прорвёт. Победа ярославцев окажется результативной, зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Победа «Локомотива» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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