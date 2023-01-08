«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.67.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» на грани того, чтобы вылететь из зоны плей-офф, у команды ужасная серия – восемь поражений в девяти последних матчах. Сегодня взять очки у москвичей точно не получится. Раз уж они по делу проигрывают таким соперникам, как «Нефтехимик» и «Торпедо», в Ярославле шансов тем более нет.

К тому же у «Локомотива» три поражения подряд. Команда Никитина впервые после Нового года выступает перед своими зрителями, причин выложиться и, наконец-то, выиграть – очень много.

Звёздная атака хозяев в последних трёх матчах забила всего четыре шайбы, но против нестабильной обороны «Спартака» Шалунова и Ко наконец-то прорвёт. Победа ярославцев окажется результативной, зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Победа «Локомотива» в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.

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