«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.68.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» здорово смотрится с приходом зимы, добыл пять побед кряду во всех турнирах и очень собран в обороне, редко ошибаясь в защитных построениях. Команда после выхода Примеры с каникул спокойно и уверенно обыграла «Эльче» и ворвалась в топ-4 таблицы. Это должно поднять мотивацию футболистам перед приездом лидера, который был не столь хорош в кубковой встрече.

«Барселона» пропустила в Кубке страны три гола от представителя третьего по силе дивизиона и смотрелась очень расслабленно в этой игре в плане обороны. Да, в чемпионате дела у сине-гранатовых идут пока здорово и им удаётся сохранять за собой лидерство, но ошибки в обороне явно присутствуют, и они могут оказаться решающими в противостоянии с принципиальным соперником в Мадриде.

Я считаю, что в этой паре ситуация непростая и шансы на победу примерно одинаковые. «Атлетико» играет дома и лучше готов физически на данный момент, но у «Барселоны» более качественный подбор игроков и их индивидуальные характеристики повыше. На мой взгляд, стоит ждать равной борьбы и есть основания полагать, что победителя в этой схватке не будет.

Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.68».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Где покажут матч «Атлетико» — «Барселона».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.

Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.19.