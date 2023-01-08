«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Барселона» неудачно стартовала после ЧМ. Сначала сыграли вничью с «Эспаньолом» (хотя игра давалась), потом в Кубке вторым составом еле обыграли «Интерсити».

«Атлетико», напротив, действует удачно, побеждает, не пропускает.

Так что намечается интересный матч. У «Барсы» игра не идёт, а «Атлетико» вполне может этим воспользоваться. Мадридцы знают, что делать на поле. Наверняка будут играть от обороны, давать мало пространства у своих ворот.

Не вижу здесь фаворита, игра на три результата. При этом полагаю, что много голов мы здесь не увидим.

Сыграю ТМ (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.19.

Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».