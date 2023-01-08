«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«Барселона» неудачно стартовала после ЧМ. Сначала сыграли вничью с «Эспаньолом» (хотя игра давалась), потом в Кубке вторым составом еле обыграли «Интерсити».
«Атлетико», напротив, действует удачно, побеждает, не пропускает.
Так что намечается интересный матч. У «Барсы» игра не идёт, а «Атлетико» вполне может этим воспользоваться. Мадридцы знают, что делать на поле. Наверняка будут играть от обороны, давать мало пространства у своих ворот.
Не вижу здесь фаворита, игра на три результата. При этом полагаю, что много голов мы здесь не увидим.
Сыграю ТМ (2.5)».
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.19.
Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».
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