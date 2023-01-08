Александр Мостовой сделал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома»

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Милан» — «Рома».
Ставка: победа «Милана» за 1.90.
«Милан» продолжает активно преследовать дерзкого лидера таблицы — «Наполи» — и воспользовался осечкой конкурента в прошлом туре, сократив дистанцию до пяти очков. Команда смогла спокойно обыграть неуступчивую «Салернитану» на её поле и показала свои амбиции и текущую форму. «Россонери» явно собираются навязать конкуренцию за «скудетто» и будут чрезвычайно сильно мотивированы в домашней встрече с римлянами.
Что касается «Ромы», то здесь ситуация несколько хуже, хотя команда тоже выиграла после возвращения Серии А. Встреча с «Болоньей» для римлян выдалась непростой, и «Рома» могла даже уступить, но сохранила победный счёт, забив в дебюте встречи. В Милане «волков» ждёт горячий приём, и зацепиться за очки там будет очень сложно, учитывая настрой и кондиции соперника.
На мой взгляд, в этой паре фаворитом по делу является принимающая сторона и шансов выиграть у миланцев значительно больше. «Россонери» добыли четыре победы кряду в родных стенах и в последние годы удачно выступают дома против «волков».
Я считаю, что у римлян не хватит ресурсов и умения выстоять до финального свистка и они уступят по итогу. Мой прогноз — победа «Милана» за коэффициент 1.90».
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.19.
Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».
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