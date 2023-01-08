«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.06.
«Манчестер Сити» в недавней игре с синими в рамках чемпионата смотрелся увереннее соперника по всем параметрам и даже на его поле смог сломить сопротивление и добыть минимальную победу.
«Горожане» лучше выглядели в нападении, и их общий тонус оказался значительно свежее. Вряд ли в кубковой схватке стоит ждать кардинального изменения в составах, и клуб из Манчестера вполне по делу считается фаворитом.
«Челси» не смог составить равной конкуренции «горожанам» на всей дистанции игры в рамках АПЛ и подсел физически уже в начале второго тайма, что и вылилось в поражение. Попытки отыграться успехов не принесли, да и сами они были редкими и вялыми. «Аристократы» пока ещё не готовы к такому уровню оппозиции, и на выезде им будет очень непросто зацепиться за результат.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особенной интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Манчестер Сити» и на поле соперника смотрелся качественнее и солиднее, а дома так и вовсе способен без труда разобраться с лондонцами. Я считаю, что «горожане» спокойно добудут победу и пройдут в следующий раунд. Мой прогноз — фора (-1.5) на «Манчестер Сити» за коэффициент 2.06».
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.
Ари: для Дзюбы будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке».
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».
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