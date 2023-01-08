«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» — «Реал Сосьедад» в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: тотал 2-го тайма больше 1-го за 2.03.
«Альмерия» у себя дома будет принимать одного из лидеров нынешнего сезона – «Реал Сосьедад». «Альмерия» — неплохая команда, но большинство очков набрала у себя дома. На данный момент 17 очков у неё.
«Сосьедад» же перед стартом 16-го тура шёл третьим. В последних матчах он одерживает победы – обыграл «Осасуну» после паузы. Весьма неплохо выглядит «Сосьедад», очень мощная группа атаки у него.
«Альмерия» дома – команда, которая может потрепать нервы абсолютно любому сопернику. Пять побед у «Альмерии» в этом сезоне, все пять добыты дома. Ни разу на своём поле она не играла вничью. Можно, конечно, попробовать поймать ничью к концу первого круга. За это дают хороший коэффициент, а «Альмерия» дома, конечно же, упрётся.
Можно сыграть чистую победу «Реала Сосьедад», классный коэффициент дают – 1.97, но я выберу ставку «второй тайм результативнее первого». «Альмерия» поупирается, «Сосьедад» сразу не несётся вперёд, особенно на выезде.
Учитывая скамейку, думаю, во втором тайме гости смогут добавить, и это принесёт им положительный результат. Второй тайм результативнее первого за 2.03».
Экспресс с коэффициентом 7.93.
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