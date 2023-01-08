Прогноз Константина Генича на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе»

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе» в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.99.
«Очень интересная игра пройдёт в Мадриде – в пригороде на стадионе «Кампо де Вальекас». «Райо Вальекано» под руководством Андони Ираолы будет принимать «Бетис». «Райо» очень давно не проигрывает в чемпионате: серия достигла семи матчей. «Райо» — команда с потрясающими болельщиками, потрясающей атмосферой на домашних матчах.
«Бетис» играет неровно, с перепадами. У него была ничья 0:0 с Бильбао в последнем туре. До этого, ещё в прошлом году, он проиграл «Валенсии» — 0:3. В чемпионате «Бетис» не побеждает на протяжении трёх туров. Посмотрим, как будет здесь.
Что объединяет матчи «Райо Вальекано» и «Бетиса» — команды друг другу забивают. Как правило, это происходит и в кубковых встречах, и в чемпионате. Шесть игр подряд команды пробивали вариант «обе забьют». Если брать более расширенную статистику, то в семи матчах из последних девяти.
Думаю, и здесь, учитывая атмосферу на «Кампо де Вальекас», учитывая мощную поддержку, «Райо», скорее всего, забьёт, но в обороне сыграет не без огрехов.
Мой прогноз – обе забьют. Статистика тоже к этому прогнозу подталкивает.»
Экспресс с коэффициентом 7.93.
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