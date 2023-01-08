Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 1.88.

Если посмотреть на положение команд в турнирной таблице и количество набранных очков, то можно предположить, что разница между ними не столь существенная.

Лучшие прогнозы на Серии А.

На самом деле «Рома» явно уступает сопернику в классе и уровне игры. Римляне не демонстрируют футбол, достойный звания фаворита или борца за чемпионство. Игра миланцев смотрится лучше, мощнее, она более осмысленна.

«Рома» в большинстве матчей рассчитывает на свою оборону, которая при этом далеко не эталон надёжности. Матчи с грандами в очередной раз для римлян складываются очень неудачно. У них в активе есть победа над «Интером», но «Наполи», «Лацио» и «Аталанта» без особого труда обыграли «волков» на их поле.

Будь «Милан» в плохой форме, а «Рома» в хорошей, тогда гости могли бы потягаться с соперником, но сейчас ситуация полностью противоположная. Оборона не спасёт команду Моуринью и не даст ей приблизиться к лидерам. Предлагаем поставить на победу «Милана» за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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