«Аризона» — «Питтсбург»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: победа «Аризоны» в матче за 2.87.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оба соперника подошли к матчу, имея за плечами проигрышную серию. У «Аризоны» она составляет уже четыре матча, а у «Питтсбурга» — целых шесть. Тут, конечно, нужно учесть, что две свои последние игры «пингвины» проводили на выезде против обоих лидеров конференций, но всё равно «игровая синусоида» «Питтсбурга» сейчас ушла глубоко вниз, и этот результат выбросил «пингвинов» из зоны плей-офф.

Безусловно, в первую очередь надо учитывать, что мы имеем матч двух домашних команд, причём эта «домашность» у «койотов» выражена особенно ярко. «Питтсбург» в целом по сезону набирает 57,9% очков, но, как уже было сказано выше, тоже дома играет лучше, чем в гостях, набирая на выезде лишь половину из всех возможных голевых очков. Причём в четырёх последних гостевых матчах «пингвины» проиграли.

Всё это вместе позволяет предположить достаточно средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 5.5 шайбы. По итогам этого матча, при всём нашем почтении к Евгению Малкину, «Аризона» любым способом наберёт два очка. У «Питтсбурга» будет седьмое поражение подряд, и как «пингвины» будут выходить из этого штопора – посмотрим».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда работает.

Прогноз на матч «Виннипег» — «Ванкувер» с коэффициентом 3.20.

Коваленко: готов пригласить Гашека на Донбасс, чтобы изменить его мнение.

Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.