«Металлург» — «Салават Юлаев»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч КХЛ между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».

Победу в матче одержали гости со счётом 2:0.

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Счёт в матче на 35-й минуте открыл Егор Сучков с передачи Артёма Пименова. Удвоил преимущество уфимцев Александр Хмелевски, в одиночку сотворив гол. Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил шат-аут, отразив все 28 бросков по воротам.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и впервые за четыре матча текущего сезона КХЛ оказался сильнее магнитогорского клуба.

В следующем матче уфимцы встретятся на выезде с московским «Динамо» 10 января. «Металлург» примет на своём льду «Адмирал» 12 января.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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