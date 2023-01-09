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«Оксфорд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

«Оксфорд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал».

Ставка: «Оксфорд» забьёт за 1.95.

«Арсенал» идет за очередным трофеем, и это может получиться. Действительно, «Арсенал» выглядит на всех фронтах очень здорово. Конечно, могло быть уже 10 очков разницы, если бы не нулевая ничья с «Ньюкаслом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тут важнее, что будет с «Оксфордом». Потому что команда выиграла только 1 из 5 матчей. Она уже не сильно похожа на ту команду, которая в прошлом сезоне могла зайти в плей-офф (и наколотила 82 мяча). Сейчас совсем все плохо, уже не такая результативность и много поражений.

Но у «Арсенала» график напряженный. Ротация состава у Микеля Артеты минимальная. Поэтому здесь будет смешанное сочетание игроков. И в этом есть небольшой шанс для домашней команды.

Мне кажется, что «Оксфорд» забьет. ИТБ1 (0.5) очень неплохо выглядит», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 5.05.

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