«Ман Сити» — «Челси»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.

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На 23-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец отправил мяч в ближнюю девятку ворот Аррисабалаги, пробив над стенкой. На 30-й минуте форвард Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной «Челси».

Через восемь минут отличился нападающий Фил Фоден. Ему ассистировал Кайл Уолкер. На 85-й минуте Марез оформил дубль, реализовав пенальти.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал». Они встретятся завтра, 9 января. Начало матча — в 23:00 мск. Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.

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