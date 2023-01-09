«Ман Сити» — «Челси»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия).
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.
На 23-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец отправил мяч в ближнюю девятку ворот Аррисабалаги, пробив над стенкой. На 30-й минуте форвард Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной «Челси».
Через восемь минут отличился нападающий Фил Фоден. Ему ассистировал Кайл Уолкер. На 85-й минуте Марез оформил дубль, реализовав пенальти.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал». Они встретятся завтра, 9 января. Начало матча — в 23:00 мск. Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.
Экспресс с коэффициентом 7.93.
IFFHS признала Скалони лучшим тренером сборных в 2022 году.
Шон Дайч может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона».
Орещук: «Челси» уже купил футболистов на позицию Захаряна.
Аршавин: из российских вратарей «Зениту» нужен только Сафонов.
- 9 января 2023
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:15
-
04:45
-
04:15
-
03:30
- 8 января 2023
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15