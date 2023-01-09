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«Сибирь» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Сибирь» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.65.

«Билялетдинов потихоньку наводит порядок в Казани. Пять побед в последних шести встречах, вратари начали играть на «ноль», Шипачёв на протяжении месяца в среднем набирает больше очка за игру. А вот «Сибирь» выглядит нестабильно. То героическая победа над «Авангардом», то мучения с еле передвигавшим ноги минским «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мартемьянов жалуется, что команде не хватает сил на отдельные матчи. Видимо, переборщили с нагрузками в декабрьскую паузу. Впрочем, новосибирцы могут позволить себе терять очки в отдельных матчах, чего не скажешь об «Ак Барсе». Думаю, победят гости – им в турнирном плане успех нужнее. И не берите большой тотал — в матчах с участием команд Билялетдинова зрелищного хоккея не бывает. В трёх последних матчах с участием казанцев было забито меньше пяти шайб, то же самое увидим и в Новосибирске. Моя ставка — тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 5.05.

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