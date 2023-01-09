«Оксфорд» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 2.21.
«Оксфорд» неважно играет в рамках Первой лиги и даже там считается типичным середняком дивизиона. Коллектив вполне способен составить конкуренцию равным противникам, но в противостояниях с представителями элиты практически всегда оказывается слабее. На мой взгляд, клубу будет очень непросто играть против любого состава «Арсенала», учитывая кондиции противника и его амбиции в этом сезоне.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается самого «Арсенала», то клуб продолжает лидировать в АПЛ и сохраняет пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити». В прошлом туре «канониры» споткнулись и не смогли обыграть дома «Ньюкасл», однако и качество оппозиции в этом матче у них было очень высоким. Вряд ли стоит ждать появления всех основных игроков в кубковой встрече, однако лондонцы в любом виде гораздо сильнее своего противника.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Оксфорду» ещё рано конкурировать с топами элитного дивизиона, и хозяева, вероятнее всего, будут редко встречаться с мячом. Я считаю, что лондонцы серьёзно отнесутся к Кубку Англии и смогут спокойно и уверенно пройти в следующий раунд, имея превосходство по всем статьям», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 5.05.
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