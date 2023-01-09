Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Аталанта».



Ставка: победа «Аталанты» за 2.06.



«Аталанта» начала текущий сезон с очередной стадии перестройки, которая не позволяет команде выступать на уровне прошлого сезона. И если стартовый отрезок «королева провинциалов» провела достаточно убедительно, выдав серию из десяти матчей без поражений, то со второй половины осенней части она не часто радует болельщиков положительными результатами. В частности, первый матч после перерыва на матчи ЧМ-2022 в Катаре с «Специей» подопечные Джана Пьеро Гасперини едва проиграли — усилиями Расмуса Хёйлунна и Расмуса Хёйлунна встречу удалось свести к ничейному исходу (2:2).



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Аталанта» ведёт борьбу за место в зоне еврокубков, поэтому ей разбрасываться очками нельзя. «Болонья» не отличается надёжностью игры в обороне — лишь шесть клубов пропустили больше. На этом фоне шансы у «богини» на успех имеются. Однако, если учесть что команда Гасперини в текущем сезоне не столь производительна в атаке, как в прошлом розыгрыше Серии А, то переоценивать перспективы гостей не стоит.



К слову, в прошлом сезоне Руслан Малиновский был четвёртый игроков команды по количеству набранных очков (10+4), а в текущем на счету украинского полузащитника лишь один гол и две результативные передачи. Он недоволен количеством предоставляемого игрового времени и, возможно, покинет «Аталанту» уже в текущее трансферное окно. В его услугах заинтересовано несколько топовых клубов Старого Света, но активнее всех работает над трансфером «Марсель».



Оптимальным вариантом для ставки является победа «Аталанты» с форой 0 за 1.55, но можно рискнуть с вариантом на чистую победу гостей за 2.06.



Экспресс с коэффициентом 5.05.



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